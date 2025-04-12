Президент США Дональд Трамп разочарован своими советниками из-за результатов введения жестких тарифов и потому отодвигает от себя ряд лиц, которые вели эту тему.

Об этом сообщает BILD.

Так, приближенный к американскому президенту консультант по вопросам торговли Питер Наварро, которого Илон Маск обозвал "придурком", будет отодвинут на второй план с министром торговли Говардом Лютником, пишет издание.

Лютник считается архитектором протекционистской таможенной политики. О его понижении в иерархии Белого дома сообщало Politico.

"На первый же план выйдет министр финансов Скотт Бессент, которого считают довольно уравновешенным человеком. Эти перестановки - явный признак того, что тарифная война пошла не по плану. Рынки, торгующие государственными облигациями США, вспыхнули красным цветом в середине недели, что едва не закончилось финансовой катастрофой. Трамп был вынужден отложить введение огромных пошлин на импорт из 75 стран на 90 дней", - пишет BILD.

Отмена пошлин не распространилась на Китай, товары которого теперь облагаются в США пошлинами в 145%. Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, повысил тарифы на американский импорт до 125%.

"Китай не боится", - заявил Си Цзиньпин.

Напомним, на днях Трамп заявил о введении 90-дневной паузы в действии повышенных пошлин для тех стран, которые не ответили на действия США повышением сбора с импорта американских товаров.

При этом западные СМИ уже начали писать, что Трамп признал суровые реалии экономики от введенных ранее пошлин.