Президент США Дональд Трамп намекнул, что уменьшит пошлины в отношении продукции из Китая даже без учета достижения торгового соглашения.

Таким образом американский лидер в Овальном кабинете прокомментировал высказывание министра финансов США Скотта Бессента о высоких тарифных ставках между США и Китаем, которые фактически наложили эмбарго на торговлю между экономиками, сообщает CNN.

"145% — это очень много, и такой ставки не будет. Она будет значительно ниже. Но это не будет ноль", - сказал глава Белого дома.

По версии телеканала, эти слова "знаменуют собой риторический спад после недель жесткой позиции".

Напомним, Трамп хочет убедить десятки стран ограничить сотрудничество с Китаем в обмен на американские уступки с пошлинами. Глава Белого дома уверен, что Вашингтон и Брюссель заключат торговую сделку, которая позволит европейским товарам избежать 20%-ных пошлин при продаже за океаном.

В свою очередь Китай заявил, что не примет сделки, которые могут ущемлять его интересы со стороны других стран в торговой войне. В случае ущерба интересам Пекина он готов вводить соответствующие контрмеры.