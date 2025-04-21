Евросоюз обсуждает возможные уступки Соединённым Штатам, чтобы предотвратить торговую войну.

Об этом пишет новостное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Как сообщили источники агентства, в рамках обсуждений по торговым переговорам с США Еврокомиссия рассматривает возможность использования гибкости в применении правил ЕС по метану.

Начиная с этого года, ЕС требует от импортеров нефти и газа в Европу отслеживать и отчитываться о связанных с этим импортом выбросах метана. Он является мощным парниковым газом и второй по величине причиной изменения климата после выбросов углекислого газа.

Согласно предложению Еврокомиссии, будут введены дополнительные технические правила, которые позволят американским экспортерам газа в ЕС формально выполнять требования по вредным выбросам. Однако как именно этого можно достичь, источники Reuters не уточнили.

В то же время агентство отмечает, что этот шаг может быть осложнён планом президента Дональда Трампа отменить существующие правила США, которые требуют от производителей газа отчитываться о своих выбросах метана, что усложнит для ЕС оправдание разрешения американским компаниям автоматически выполнять их.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в заключении торговой сделки с Евросоюзом. Брюссель готовит ответные ограничения против США.

Также мы сообщали, что Китай пригрозил зеркальным ответом странам, которые будут ущемлять его интересы в торговой войне США.