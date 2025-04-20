Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает Америку "больше".

Соответствующая публикация появилась на странице американского лидера в его соцсети Тruth.

"Мы вместе сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и религиознее, чем когда-либо прежде!" – написал президент США.

Напомним, Трамп неоднократно делал публичные заявления о территориальных претензиях Вашингтона на Канаду и Гренландию.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс намекнул, что США могут использовать военную силу для взятия Гренландии под контроль.

"Президент Трамп ведёт Америку к миру через силу, а это значит демонстрировать силу, когда это необходимо. Пора вернуть безопасность в Гренландию", – написал Вэнс в соцсети Х.

При этом Дональд Трамп уверен, что США получат Гренландию, и не исключил, что военной силой.

На вопрос, какой сигнал возможная аннексия острова подаст Москве, американский лидер сказал, что ему "всё равно".

"Я на самом деле не думаю об этом. Мне на самом деле всё равно. Гренландия – это вообще отдельный предмет, совершенно другой. Это международный мир. Это международная безопасность и сила", – добавил он.