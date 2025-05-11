Президент США Дональд Трамп заявил о "тотальной перезагрузке" и "большом прогрессе" в отношениях с Китаем.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Таким образом Трамп прокомментировал переговоры о взаимных пошлинах, состоявшиеся вчера в Женеве.

"Очень хорошая встреча сегодня с Китаем, в Швейцарии. Многое обсуждалось, многое было согласовано. Тотальная перезагрузка, согласованная в дружественной, но конструктивной манере. Мы хотим видеть, на благо как Китая, так и США, открытие Китая для американского бизнеса. Достигнут большой прогресс!" - говорится в сообщении.

При этом Китай пока не комментировал состоявшуюся встречу.

Ранее сообщалось, что от США в переговорах участвует министр финансов Скотт Бессент, а от Китая - вице-премьер Хэ Лифэн.

Накануне встречи New York Post со ссылкой на источники писал, что Трамп может в день переговоров снизить тарифы против Китая до 50%, однако этого не произошло.

Ранее президент США намекнул, что уменьшит пошлины в отношении продукции из Китая даже без учета достижения торгового соглашения.