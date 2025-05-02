Перспективы отношений США с Китаем Белый дом видит важнее российско-украинского конфликта.

Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"Наступает момент, когда президент Трамп должен решить: сколько ещё времени на самом высоком уровне нашего правительства стоит тратить. Не то чтобы война на Украине была не важна. Но я бы сказал, то, что происходит с Китаем, в долгосрочной перспективе важнее для будущего мира", – сказал Рубио.

Напомним, в этом же интервью Рубио заявил, что война в Украине не имеет военного решения.

Война в Украине продолжается 1164-й день. Последние новости с главными событиями 2 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Донецкой области армия РФ продвинулась в Берёзовке около трассы из Покровска в Константиновку, сообщает Deep State. Неприятель продолжает наступательные манёвры и на лиманском направлении, пройдя на запад около сёл Нового и Новомихайловки. Украина в США подписала первый документ по ресурсной сделке.

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