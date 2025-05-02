Больше триллиона долларов. Трамп планирует поднять военный бюджет США до рекордного
Американский президент Дональд Трамп планирует увеличить военный бюджет США до рекордного 1,01 трлн долларов.
Об этом пишет информационное агентство Bloomberg.
Как предполагается, в 2026 году расходы Штатов на нацбезопасность вырастут на 13%. В Белом доме сравнивают это с программой Рейгана в 1980-х. В проект заложены создение системы противоракетной обороны "Золотой купол", строительство кораблей, модернизация ядерной триады и повышение зарплат военным на 3,8%.
Одновременно Трамп предлагает сократить гражданские расходы на 22,6% – включая государственную помощь за рубежом, образование, науку, экологию, "зелёную" энергетику, программы против расового неравенства, а также расходы на космические программы NASA.
При этом в Reuters пишут, что генсек НАТО Марк Рютте хочет представить Трампу план постепенного увеличения расходов стран Альянса на военные цели до 5%. Напомним, повысить расходы на оборону в странах НАТО требовали США.
Рютте предлагает увеличить бюджетные отчисления на оборону до 3,5% ВВП, и ещё 1,5% выделять на более широкие расходы, связанные с безопасностью.
Ранее у Трампа одобрили рекордный оборонный бюджет США в размере триллиона долларов.
Напомним, глава DOGE Илон Маск заявил, что США обанкротятся, если дефицит федеральных расходов не будет устранён.