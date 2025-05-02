Американский президент Дональд Трамп планирует увеличить военный бюджет США до рекордного 1,01 трлн долларов.

Об этом пишет информационное агентство Bloomberg.

Как предполагается, в 2026 году расходы Штатов на нацбезопасность вырастут на 13%. В Белом доме сравнивают это с программой Рейгана в 1980-х. В проект заложены создение системы противоракетной обороны "Золотой купол", строительство кораблей, модернизация ядерной триады и повышение зарплат военным на 3,8%.

Одновременно Трамп предлагает сократить гражданские расходы на 22,6% – включая государственную помощь за рубежом, образование, науку, экологию, "зелёную" энергетику, программы против расового неравенства, а также расходы на космические программы NASA.

При этом в Reuters пишут, что генсек НАТО Марк Рютте хочет представить Трампу план постепенного увеличения расходов стран Альянса на военные цели до 5%. Напомним, повысить расходы на оборону в странах НАТО требовали США.

Рютте предлагает увеличить бюджетные отчисления на оборону до 3,5% ВВП, и ещё 1,5% выделять на более широкие расходы, связанные с безопасностью.

Ранее у Трампа одобрили рекордный оборонный бюджет США в размере триллиона долларов.

Напомним, глава DOGE Илон Маск заявил, что США обанкротятся, если дефицит федеральных расходов не будет устранён.