Президент Украины Владимир Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из россиян, кроме главы Кремля Владимира Путина.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время общения с журналистами

Так он ответил на соответствующий вопрос корреспондента.

"Мы же понимаем конструкцию власти в России. Даже Лавров, не то что Мединский, вряд ли они уполномочены принимать те или иные решения, которые являются идеей фикс самого Путина. То есть принять решение о продолжении войны или остановке войны может только Путин", - заявил Подоляк.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что приедет на переговоры с РФ. Прекращение огня как условие для поездки в Стамбул он не упомянул, комментируя заявление Дональда Трампа о том, что президент США также может приехать на переговоры.

Приедет ли Путин в Стамбул, мы анализировали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.