Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "выдвинул ультиматум" Украине и России о том, что им необходимо начать прямые переговоры, "в противном случае США уходят".

Об этом в интервью Breitbart News сообщил спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф. Интервью было записано в четверг (то есть ещё до призыва президента Украины Владимира Зеленского и европейцев к 30-дневному перемирию и решения о переговорах в Стамбуле 15 мая).

"Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров и если они не произойдут быстро, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отступить от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не участвовать в нем", - сказал Уиткофф.

Он дал понять, что сперва нужно прекратить огонь, а затем решать более сложные вопросы.

"Это происходит так: прекращение огня, все прекращают насилие, и мы проводим немного времени вместе, чтобы убедиться, что мы можем решить основные проблемы", - заявил Уиткофф.

По его словам, речь о пяти оспариваемых регионах, Запорожской АЭС, и о том, "как украинцы могут использовать реку Днепр и выходить к Черному морю".

Отдельно касаясь темы ЗАЭС, Уиткофф сказал, что станция является "своего рода жемчужиной в короне" из-за своей мощности, и в настоящее время это является "большой частью этой дискуссии".

Но "основные камни преткновения связаны с пятью регионами". По словам спецпредставителя, США предлагают Киеву и Москве сделать территориальные уступки.

"Речь идет о том, как мы будем оценивать - есть разница между тем, где проходит линия фронта, где находятся войска и административные линии... Мы ведем разговор о том, что бы для России было приемлемо (в плане уступок - Ред.) в некоторых из этих областей? Готовы ли вы отступить за определённые административные границы? То же самое и с украинцами", - заявил Уиткофф.

Ранее Путин заявил, что готов договариваться о перемирии только на прямых переговорах с Украиной.

В свою очередь Трамп призвал Зеленского к немедленным переговорам с РФ. Президент Украины пообещал ждать Путина в Стамбуле.

Мы разбирались в отдельном материале, что означает призыв Трампа к Зеленскому принять предложение Путина о переговорах.