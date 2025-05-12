Потребовав от Украины немедленно начать мирные переговоры с Россией, американский президент Дональд Трамп отбросил разработанные планы европейских стран, которые хотели убедить США ввести санкции против РФ в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия с понедельника, 12 мая.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на европейских дипломатов.

Дипломаты рассказали, что целью визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска в Киев было оказать давление на Трампа, чтобы тот признал, что российский лидер Владимир Путин тянет время, и что у США нет иного выбора, кроме как ввести жесткие экономические санкции против России. В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм подготовил пакет санкций.

Но, по словам собеседников издания, после заявления президента США с требованием к Владимиру Зеленскому согласиться на прямые переговоры, у президента Украины не было иного выбора, кроме как принять предложение РФ о встрече в Стамбуле, поскольку он не хотел разозлить Трампа. Также из-за вмешательства Трампа Великобритания теперь отложила санкции против РФ, которые должны были быть объявлены в понедельник.

Ранее мы писали, что Трамп обнулил ультиматум Путину, который выставили в субботу Киев и европейские лидеры с требованием объявить прекращение огня с понедельника, 12 мая.

Также мы разбирались в отдельном материале, хотят ли украинские власти и Кремль завершения войны.