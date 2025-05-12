Зеленский ответил на предложение Эрдогана не упускать возможность для мирных переговоров по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что нельзя упускать представившуюся возможность для мирных переговоров по Украине.
Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.
Эрдоган добавил, что рассчитывает, что усилия по планирующимся переговорам по Украине в Стамбуле "не будут потрачены зря" и новые возможности не будут упущены.
Также Эрдоган заявил, что его переговоры с Путиным об Украине в воскресенье были всеобъемлющими.
В свою очередь министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Украину и Россию как можно скорее сесть за стол переговоров.
"Мы приглашаем стороны как можно скорее встретиться и объявить о прекращении огня. Мы надеемся, что это произойдёт, и именно над этим мы работаем", - заявил Фидан.
Он также выразил уверенность в том, что компромисс может быть найден в ближайшие дни, несмотря на сохраняющиеся разногласия между сторонами.
Между тем Зеленский, комментируя свой телефонный разговор с Эрдоганом. заявил о готовности к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
"Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны... Одинаково видим необходимость прекращения огня. Также необходимо, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня. Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой", – написал Зеленский в своем телеграм-канале.
При этом он пока не сообщил о готовности отменить свой указ, который запрещает всем в Украине (включая президента) вести переговоры с Путиным.
Напомним, Зеленский подтвердил, что приедет на переговоры с РФ. Прекращение огня как условие для поездки в Стамбул он не упомянул, комментируя заявление Дональда Трампа о том, что президент США также может приехать на переговоры.