Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что нельзя упускать представившуюся возможность для мирных переговоров по Украине.

Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган добавил, что рассчитывает, что усилия по планирующимся переговорам по Украине в Стамбуле "не будут потрачены зря" и новые возможности не будут упущены.

Также Эрдоган заявил, что его переговоры с Путиным об Украине в воскресенье были всеобъемлющими.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Украину и Россию как можно скорее сесть за стол переговоров.

"Мы приглашаем стороны как можно скорее встретиться и объявить о прекращении огня. Мы надеемся, что это произойдёт, и именно над этим мы работаем", - заявил Фидан.

Он также выразил уверенность в том, что компромисс может быть найден в ближайшие дни, несмотря на сохраняющиеся разногласия между сторонами.

Между тем Зеленский, комментируя свой телефонный разговор с Эрдоганом. заявил о готовности к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

"Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны... Одинаково видим необходимость прекращения огня. Также необходимо, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня. Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой", – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

При этом он пока не сообщил о готовности отменить свой указ, который запрещает всем в Украине (включая президента) вести переговоры с Путиным.

Напомним, Зеленский подтвердил, что приедет на переговоры с РФ. Прекращение огня как условие для поездки в Стамбул он не упомянул, комментируя заявление Дональда Трампа о том, что президент США также может приехать на переговоры.