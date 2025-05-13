Спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для присутствия при переговорах Украины и России.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Старшие посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для возможных переговоров в четверг о том, как положить конец войне России в Украине, сообщили во вторник три источника, знакомых с планами", - сказано в заметке.

Информацию Reuters подтверждает CNN. По данным американского телеканала, Келлог и Уиткофф будут Стамбуле просто наблюдателями.

При этом визит Трампа в Стамбул на переговоры представителей Украины и РФ зависит от участия в них Владимира Путина, сообщил CNN высокопоставленный представитель Белого дома.

"Сейчас все очень динамично", — сказал чиновник, добавив, что никто не знает, что произойдет в четверг.

Независимо от участия Трампа на переговоры поедут его спецпредставители, чтобы наблюдать за переговорами Украины и РФ при посредничестве Турции, добавил CNN.

Сам же Келлог заявил о надеждах Вашингтона, что Путин прибудет на переговоры в Стамбул. Тогда туда приедет и Трамп. Он добавил, что возможные прямые переговоры России и Украины могут стать "замечательной встречей".

Также Келлог сказал, что США хотят добиться всеобъемлющего прекращения огня в Украине, а уже после этого переходить к территориальным вопросам.

Спецпредставитель упомянул и о возможности "значительных" и "наиболее жестких" из всех санкций США в отношении России в случае отсутствия прогресса в переговорах об Украине.

Напомним, вчера Трамп сказал, что не исключает своего визита в Стамбул на переговоры Украины и России.

Между тем на Банковой заявили, что Владимир Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из россиян, кроме Владимира Путина.