Сейчас уже вырисовывается общая линия тактики Владимира Зеленского и европейских лидеров относительно переговоров в Стамбуле.

На Банковой говорят, что президент Украины намерен вести переговоры только с главой Кремля Владимиром Путиным, а другая делегация переговорщиков его не устроит. При этом Зеленский сомневается в том, что президент РФ приедет в Стамбул, и заявляет, что Путин боится встречи с ним. А глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что если Путин не приедет в Турцию, это станет показателем того, что Россия не хочет мира. Подобную позицию занимает и Европа.



Как пишут СМИ, если Путин не приедет, Украина и европейцы обвинят Москву в срыве переговоров и призовут Дональда Трампа ввести против РФ жесткие санкции и начать давить на Москву по всем другим направлениям.



Собирается ли Путин в Стамбул, пока официально не сообщается. Как мы вчера писали, он может приехать только в случае, если еще до встречи будут согласованы все условия прекращения огня и оговорено, что Трамп может дать взамен за согласие Кремля остановить бои. В любом другом случае с вероятностью, близкой к 100%, Путин в Турцию не поедет. Судя по всему, на это и рассчитывает Зеленский, который хочет убедить Вашингтон в необходимости резко усилить давление на РФ, поскольку Путин своим отказом показывает, что он хочет продолжать войну.



Россия же в ответ станет утверждать, что ее делегация приехала на переговоры, но Украина от них отказалась под надуманным предлогом, тем самым продемонстрировав свою неготовность к реальному диалогу о мирном урегулировании.

Кого в такой ситуации посчитает виновным в срыве переговоров Трамп, вопрос открытый. Возложит ли он вину на Путина, как того требуют Киев и европейцы? Причем санкциями России угрожает и спецпредставитель Трампа Кит Келлог, но, как уже все убедились по воскресной истории, когда он потребовал от Путина перемирия до переговоров, а Трамп призвал Зеленского немедленно согласиться на переговоры, мнение Келлога может отличаться от мнения президента США. Либо глава Белого дома обвинит в срыве мирного процесса Зеленского, который отказался вести переговоры с приехавшей в Стамбул российской делегацией? В таком случае может состояться новый раунд давления Вашингтона на Киев с требованием, например, принять условие Путина об отмене мобилизации вместе с началом перемирия. Либо же США, как угрожает Стивен Уиткофф, просто выйдут из переговорного процесса, убедившись, что стороны не настроены на диалог?



Последний вариант представляет немалую угрозу для Киева, так как может привести к потере любой американской помощи. А потому нельзя исключать, что даже если Путин не приедет, Украина все-таки отправит свою делегацию на переговоры, пусть и без Зеленского.

При этом сами переговоры даже на таком уровне могут оказаться не бесполезными, если перейдут в постоянно действующий формат. Напомним, что в течение длившихся месяц переговоров украинской и российской делегаций в марте 2022 года удалось выработать проект договоренностей, которые затем вошли в историю как стамбульские. В конечном итоге они не были согласованы, однако в любом случае некий результат у тех переговоров был. Возможно, сейчас они окажутся результативнее, учитывая давление Трампа. Если обе стороны действительно хотят завершить войну, а не играют в игру "докажи Трампу, что переговоры сорвал твой враг".