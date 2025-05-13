Американцы не ответили европейским чиновникам, готовы ли США вводить санкции против России, если Москва не согласится на перемирие, а переговоры в Стамбуле провалятся.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на частные беседы чиновников США и Европы.

В публикации говорится, что европейские лидеры готовы ждать до переговоров в Стамбуле, а также возможной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным, "прежде чем подталкивать США к объявлению новых санкций против Москвы".

Европейцам ясно, что "американская сторона хочет дать возможность провести переговоры между Россией и Украиной в четверг, прежде чем усиливать давление на Путина".

При этом в Европе свои ожидания перемирия переносят с понедельника на четверг, когда состоится встреча Киева и Москвы в Стамбуле.

"Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы", - пишет агентство.

Напомним, накануне Трамп выразил надежду, что РФ согласится на 30-дневное перемирие после переговоров в Стамбуле.

Подробнее о вариантах развития событий мы писали в отдельном материале.