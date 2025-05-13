Владимир Зеленский заявил, что "готов на все", чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Турции, но при этом "даже не представляет" себе этой встречи.

Об этом президент Украины сказал во время пресс-конференции.

Зеленский считает, что глава Кремля "боится прямых переговоров" с ним. При этом он отказывается отменить свой указ о запрете переговоров с Путиным.

У Зеленского в четверг запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Но, по словам украинского президента, оба лидера готовы прилететь в Стамбул, если туда согласится приехать Путин. Также Зеленский предложил приехать в Стамбул и Дональду Трампу. Он полагает, что согласие президента США на визит в Стамбул "дало бы дополнительный импульс, чтобы Путин прилетел".

На вопрос о том, как он себе представляет встречу с Путиным, Зеленский ответил: "Даже не представляю".

"Я готов к встрече. С этим человеком я встречался в 2019 году, в декабре. Абсолютно понимаю, о чём говорить. Правда на нашей стороне, но считаю, что нам нужно сделать первый шаг, ради людей. Мы хотим договориться о начале завершения войны. Хотя бы о начале", - сказал Зеленский.

Еще президент заявил, что никто кроме него "не может вести переговоры о суверенитете, территориальной целостности Украины", ее курса. Он считает, что отменять указ о запрете на переговоры с Путиным ему для этого не нужно.

"Это нарратив Путина, что я должен что-то там отменить, это нарратив исключительно РФ. Я себе не могу и ничего не запрещаю", - сказал Зеленский.

Буквально сегодня Михаил Подоляк заверял, что на Банковой готовы изменить указ, вводящий решение СНБО о запрете переговоров с президентом РФ.

Ранее мы разбирали, отменит ли Зеленский указ о запрете на переговоры с Путиным.