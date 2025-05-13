Власти Украины готовы изменить указ, вводящий решение СНБО о запрете переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, если он приедет на переговоры в Стамбул.

Об этом сегодня в эфире Ютуб-канала The Breakfast Show заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Ведущие канала спросили, как быть с законодательным запретом вести прямые переговоры с главой Кремля.

"Я думаю, что будут внесены изменения в это решение Совета национальной безопасности и обороны. Если мы будем выходить на подписание какого-то юридически выверенного документа, то я думаю, что будут внесены соответствующие юридические коррективы. Мы не считаем, что Путин легитимный президент, но фактически он единолично контролирует эту территорию. Соответственно, кроме него там никто не принимает решений. Поэтому юридически здесь будет довольно просто внести это решение", - ответил Подоляк.

Как мы писали, в том же интервью он сказал, что Владимир Зеленский в Стамбуле из россиян будет говорить только с Путиным.

Приедет ли Путин на прямые переговоры с украинской стороной в Стамбул, мы анализировали в отдельном материале.