Зеленский сообщил украинцам, что готов говорить с Путиным в Стамбуле. Вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский ещё раз подтвердил свою готовность к переговорам с главой РФ Владмиром Путиным.
Заявление об этом прозвучало в вечернем обращении верховного главнокомандующего.
Вторично сообщая о своём намерении обсуждать урегулирование военного конфликта, Зеленский не упомянув 30-дневное перемирие в качестве предварительного условия для Москвы.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что летит на переговоры с Россией после призыва к немедленным переговорам от президента США Дональда Трампа.
Война в Украине продолжается 1174-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 мая 2025 года в обновляемом онлайне.
Накануне украинские военные и телеграм-каналы сообщали, что ВСУ теряют контроль над селом Богатырь на трассе Донецк – Запорожье. По данным Deep State, за сутки было зафиксировано продвижение россиян к Богатырю со стороны посёлка Разлив и расширение серой зоны в самом населённом пункте. Также паблики неприятеля писали, что армия РФ штурмует и деревню Алексеевка севернее Богатыря.
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