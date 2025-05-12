Президент Украины Владимир Зеленский ещё раз подтвердил свою готовность к переговорам с главой РФ Владмиром Путиным.

Заявление об этом прозвучало в вечернем обращении верховного главнокомандующего.

Вторично сообщая о своём намерении обсуждать урегулирование военного конфликта, Зеленский не упомянув 30-дневное перемирие в качестве предварительного условия для Москвы.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что летит на переговоры с Россией после призыва к немедленным переговорам от президента США Дональда Трампа.

Война в Украине продолжается 1174-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные и телеграм-каналы сообщали, что ВСУ теряют контроль над селом Богатырь на трассе Донецк – Запорожье. По данным Deep State, за сутки было зафиксировано продвижение россиян к Богатырю со стороны посёлка Разлив и расширение серой зоны в самом населённом пункте. Также паблики неприятеля писали, что армия РФ штурмует и деревню Алексеевка севернее Богатыря.

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