Вооруженные силы Украины теряют контроль над селом Богатырь на трассе Донецк - Запорожье.

Об этом сообщают украинские военные и телеграм-каналы.

По информации онлайн-карты Deep State, за минувшие сутки зафиксировано продвижение РФ к Богатырю со стороны Разлива и расширение серой зоны в самой деревне.

Со слов бойца "Айдара" Станислава Бунятова, контроль над Богатырем "тает на глазах".

Украинский военный с позывным Мучной это подтверждает и отмечает, что "ситуация разворачивается очень сложно для наших подразделений".

По его словам, РФ имеет контроль над южными домами и занимает позиции в юго-восточной части села.

При этом, в случае потери Богатыря, усилится давление на Отрадное и возобновится движение на запад, выше нижнего течения реки Волчья в сторону сел Ялта и Запорожье.

"Задача состоит в том, чтобы охватить южный фланг для удобного движения в сторону Днепропетровской области", - полагает "Мучной".

В свою очередь российские паблики заявляют, что РФ штурмует и Алексеевку севернее Богатыря.

Украинские источники этого не подтверждают.

Судя по картам, после Богатыря для российской армии открывается путь на 13 километров вперед без населенных пунктов - до сел Ялта и Запорожье, откуда чуть более километра до границы Днепропетровской области.

Также создается и угроза для сил ВСУ южнее - в междуречье Волчьей и Мокрых Ялов к северу и северо-востоку от Великой Новоселки.

Напомним, недавно 100-я ОМБр ВСУ в Торецке Донецкой области провела "максимально неудачную контратаку" с большими потерями.

Война в Украине идет 1173-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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