ВСУ теряют контроль над селом Богатырь на трассе между Донецком и Запорожьем. Карта
Вооруженные силы Украины теряют контроль над селом Богатырь на трассе Донецк - Запорожье.
Об этом сообщают украинские военные и телеграм-каналы.
По информации онлайн-карты Deep State, за минувшие сутки зафиксировано продвижение РФ к Богатырю со стороны Разлива и расширение серой зоны в самой деревне.
Со слов бойца "Айдара" Станислава Бунятова, контроль над Богатырем "тает на глазах".
Украинский военный с позывным Мучной это подтверждает и отмечает, что "ситуация разворачивается очень сложно для наших подразделений".
По его словам, РФ имеет контроль над южными домами и занимает позиции в юго-восточной части села.
При этом, в случае потери Богатыря, усилится давление на Отрадное и возобновится движение на запад, выше нижнего течения реки Волчья в сторону сел Ялта и Запорожье.
"Задача состоит в том, чтобы охватить южный фланг для удобного движения в сторону Днепропетровской области", - полагает "Мучной".
В свою очередь российские паблики заявляют, что РФ штурмует и Алексеевку севернее Богатыря.
Украинские источники этого не подтверждают.
Судя по картам, после Богатыря для российской армии открывается путь на 13 километров вперед без населенных пунктов - до сел Ялта и Запорожье, откуда чуть более километра до границы Днепропетровской области.
Также создается и угроза для сил ВСУ южнее - в междуречье Волчьей и Мокрых Ялов к северу и северо-востоку от Великой Новоселки.
Напомним, недавно 100-я ОМБр ВСУ в Торецке Донецкой области провела "максимально неудачную контратаку" с большими потерями.
Война в Украине идет 1173-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 мая 2025 года в обновляемом онлайне.
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