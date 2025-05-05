Армия РФ продолжает продвигаться в районе трассы Покровск-Константиновка и зашла уже в Новую Полтавку по ту сторону дороги.

Об этом заявляет украинский военный с позывным Мучной.

В свою очередь военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что оборона ВСУ около трассы "сыпется" из-за плохого взаимодействия между подразделениями и концентрации сил около Покровска.

По его оценке, проблемы есть как в направлении Константиновки севернее, так и в направлении Мирнограда западнее, где ранее оборона держалась месяцами без продвижений РФ.

"Но из-за плохого взаимодействия между ответственными за эти два направления враг имеет успехи. И сколько это будет продолжаться, и когда, наконец, исправят координацию - теперь неизвестно", - пишет Мирошников.

Еще одна причина, которую он приводит, - сосредоточение сил и средств на другом фланге Покровска, хотя накопление войск РФ "читалось, просто банально вовремя не были приняты управленческие решения".

Ранее о ситуации в Константиновке писал украинский военный паблик Deep State.

Также украинские военные сообщали об ухудшении обстановки под Покровском.