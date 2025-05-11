100 отдельная механизированная бригада ВСУ в Торецке Донецкой области провела "максимально неудачную контратаку" с большими потерями. Командование допустило "ряд роковых ошибок".

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

"На днях бойцами 100 ОМБр была осуществлена "контратака" в городе Торецке, и она была максимально неудачной, которая принесла – для нас много потерь, а для противника тактическое и медийное преимущество в Торецке, насыщенного и без того тяжелыми боями", – говорится в сообщении.

По предоставленной информации, командование допустило "ряд роковых ошибок":

задействование большого количества техники, двигавшейся на большой скорости простой колонной на открытой местности, которая дала возможность российским FPV-дронам "устроить сафари";

отсутствие нормального расчета необходимых ресурсов операции, а именно: артиллерии, которая не имела нужное количество выстрелов для поддержки маневров техники и пехоты;

по анализу движений и дальнейших действий наших сил: отсутствие конкретно спланированных шагов на случай образования непредсказуемых обстоятельств (грубо говоря, плана Б), что привело к хаотической обстановке и невозможности оценить ситуацию вокруг. Подходящий маневр следует подготовить заранее, продумывая самые важные детали.

"В сети пытаются подать эти события как "успешные", но во времена информационной эры подобного заголовками не скроешь, а павших бойцов не вернешь, отдавших за эту нелепость свою жизнь", – подметили в DS.

Ранее о том, что украинские войска понесли большие потери во время контратаки в Торецке, писали российские военные паблики.

Ранее украинские военные заявляли об ухудшении ситуации под Покровском Донецкой области.

По данным СМИ, сейчас украинские военные внедряют концепцию "Линии дронов", чтобы противостоять российскому наступлению.