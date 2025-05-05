Если посмотреть ситуацию на фронте, то мы видим картину, что украинские войска сейчас наступают на одном из участков (в Курской области в районе Теткино), а на многих других усиливают натиск россияне.

При этом ситуацию, когда наступление ВСУ сопровождалось ускорением продвижения армии РФ, за последний год мы наблюдали уже несколько раз.

Так, в августе 2024 года переброска многих боеспособных украинских подразделений в Курскую область привела к ускорению наступления россиян на Покровско-Кураховском направлении, в ходе которого они отодвинули фронт на десятки километров на запад от Донецка.

В феврале 2025 года украинское военно-политическое руководство решило организовать контрнаступление на ряде участков фронта. В основном в Донецкой области (Покровск, Торецк и т.д.). Поток резервов в Курскую область снизился, часть подразделений были оттуда переброшены на Донбасс. Итог - в конце февраля-начале марта ситуация для ВСУ на Курском плацдарме резко ухудшилась, и он почти весь был потерян. При этом и в Донецкой области серьёзных продвижений у ВСУ не было, хотя продвижение россиян там удалось на некоторое время затормозить.

Наступление ВСУ в Белгородской области в апреле сопровождалось ускорением продвижения россиянам на ряду других участках фронта.

Как, когда и где аукнется нынешнее наступление ВСУ на Теткино - пока непонятно. Но есть риск, что если в бои там втянутся крупные силы ВСУ, то фронт просядет где-то в другом месте.

Причина такой ситуации - в специфике наступательных действий в условиях массового использования дронов. Они превращают любое наступление любой из воюющих сторон в операцию с неизбежными огромными потерями. Поэтому атаки требуют крупных сил и очень больших резервов, чтобы осуществлять накаты волна за волной. И опыт боев последнего года показывает, что резервы у ВСУ ограничены. Поэтому их концентрация в одном месте оборачивается проблемами на других участках.

У россиян, судя по тому, что они постоянно наступают на разных направлениях, с резервами ситуация лучше. Но непонятно, на сколько их хватит, и как долго еще РФ сможет нанимать достаточное число новобранцев, чтобы перекрывать потери на фронте.