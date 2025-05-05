Российские войска продвинулись в Белгородской области, где отбросили ВСУ от Демидовки.

Это следует из обновленной карты военного телеграм-канала Deep State.

Также россияне приблизились к границе Днепропетровской области в районе Котляровки. До административного кордона там осталась 2,5 километра.

Еще у РФ есть продвижение в районе соседней Успеновки. ВСУ под Покровском сумели отбить часть позиций у Лысовки.

Кроме того, армия РФ начала продвижение западнее Великой Новоселки Донецкой области, где в последние недели было тихо, в сторону Днепропетровской и Запорожской областей. Как сообщает Deep State, 3 мая РФ начала активные штурмовые действия сразу на трех участках: на Вольное Поле, на Зеленое Поле и южнее Новоселки, а также в направлении Новополя.

Ситуация "трудная", россияне сумели перейти реку Ворона и закрепиться по трассе около Зеленого Поля, а также занять несколько лесополос восточнее Новодаровки, сообщает канал.

Между тем по информации россиян, ВСУ пытаются прорваться в Курскую область.

Война в Украине идет 1167-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что российские войска продвинулись к югу от Константиновки в Донецкой области, захватив село Зеленое Поле вблизи Александрополя. Также армия РФ продвинулась в районе Нового и Новомихайловки на Лиманском направлении. Зеленский заявил, что за неделю Россия выпустила по Украине более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет разных типов.

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