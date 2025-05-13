Глава МИД Украины Андрей Сибига попросил Бразилию уговорить президента России Владимира Путина приехать в Стамбул на переговоры с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает МИД Украины по итогам разговора главы внешнеполитического ведомства страны с бразильским коллегой Мауро Виейрой.

"Призвал Бразилию поддержать безусловное 30-дневное прекращение огня в качестве основы для результативных мирных переговоров. Подтвердил готовность Зеленского встретиться с Путиным в Турции и призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с Россией, чтобы эта прямая встреча на самом высоком уровне состоялась", – говорится в сообщении.

Напомним, что не так давно президент Бразилии предложил себя Путину в качестве посредника на переговорах, в то время как Зеленский шесть раз не сумел договориться о встрече с бразильским главой государства.

Развёруто о переговорах в Стамбуле линии Зеленского на них мы сообщили в материале "Чего ждать от переговоров в Стамбуле", в то время как возможность участия в них президента России мы анализировали в материале Придет ли Путин в Стамбул.