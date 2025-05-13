Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что пошлет своих представителей на переговоры Украины и России в Стамбуле. Среди них будет госсекретарь США Марко Рубио.

Об этом глава Белого дома сказал во время визита в Саудовскую Аравию.

"Надеюсь, что в четверг будут переговоры. Наши люди тоже туда поедут", – сказал президент США, упомянув, что среди них будет Рубио.

Трамп добавил, что ожидает "довольно хороших" результатов этих переговоров.

При этом глава Белого дома не упомянул возможности собственной поездки в Стамбул.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что на переговоры также едут спецпредставители президента США Кит Келлог и Стивен Уиткофф.

Напомним, что накануне Трамп сказал, что не исключает своего визита в Стамбул на переговоры Украины и России.

Между тем Путин пока не давал своего согласия на визит в Стамбул. Поедет ли российский лидер на переговоры, мы разбирали в отдельном материале.

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