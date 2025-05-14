Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал подготовку к переговорам в Стамбуле.

"Ожидаю, кто прибудет от России, тогда буду определять, какие шаги надо делать Украине. Сигналы от них в медиа пока не убедительны, но мы слышим также, что президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции, поэтому это может стать самым сильным аргументом", – заявил он.

"Неделя действительно может многое изменить, но – может. Сейчас пока это все решается", – добавил Зеленский.

Ранее Михаил Подоляк сказал, что Зеленский решит, стоит ли вести переговоры с представителями Москвы завтра в Стамбуле, если туда не приедет президент РФ Владимир Путин.

Война в Украине идет 1176-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Зеленский потребовал приезда Путина в Стамбул и заявил, что "готов на все", чтобы встретиться с российским лидером в Турции. Но, по мнению Зеленского, Путин "боится прямых переговоров" с ним. В свою очередь Ермак заявил, что, если Путин не приедет, это будет показателем того, что Россия не хочет мира. Подобную позицию занимает и Европа.

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