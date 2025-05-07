Верховная Рада Украины должна ратифицировать соглашение об экономическом партнёрстве с США 8 мая.

Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Соглашение написано так, чтобы соответствовать национальным интересам Украины. Безопасность и экономика всегда идут бок о бок. Нам нужны десятилетия прогнозируемого и ощутимого экономического роста. Важно, чтобы все депутаты осознавали значимость этого соглашения и поддержали перспективы, которые оно открывает", – сказал президент.

Ранее "Страна" анализировала проголосует ли украинский парламент за сырьевую сделку с Вашингтоном.

Война в Украине продолжается 1169-й день. Последние новости с главными событиями 7 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State сообщил, что российские войска продвинулись в районе деревни Белогоровки Луганской области. Неприятель также продвинулся в Харьковской области на правом берегу реки Оскол в районе посёлка Каменка. Минобороны РФ заявило о захвате села Лысовка под Покровском на Донетчине, где продолжается приближение россиян к Днепропетровской области.

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