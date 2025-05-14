В среду, 14 мая, в Украине идет 1176-й день войны с Россией.

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8.17 Российские войска продвинулись к востоку от Мирнограда под Константиновкой.

Как сообщает военный паблик Deep State, они захватили часть села Малиновка. Украинский военный с позывным Мучной пишет, что потеряно все село.

Также войска РФ контролируют большую часть села Богатырь на Новопавловском направлении (о значении села мы писали здесь).

И продвинулись к западу от Великой Новосёлки, в районе Зелёного Поля.

8.05 Макрон заявил, что Украина не вступит в НАТО, поэтому там нужно разместить европейские войска.

"Мы не можем оставить Украину одну. Поскольку она не вступит в НАТО, мы предлагаем альтернативные гарантии", - заявил он.

Макрон подтвердил, что на линию фронта их не введут. Союзники "разместят свои подразделения на украинской территории, но вдали от линии фронта, в стратегически важных точках. Мы будем проводить совместные операции, тем самым подтверждая нашу солидарность".

По словам президента Франции, это нужно, "чтобы создать эффект сдерживания".

"Если Россия вмешается, если нарушит мир - она нападёт не только на Украину, но и на союзные силы. А значит, это станет фактором, способным её остановить", - заявил Макрон.

7.51 Зеленский ждёт от встречи с Путиным в Стамбуле прекращения огня и обмена всех пленных.

Об этом он заявил в интервью газете Liberation.

"Мы с Путиным не можем сейчас прийти к согласию по всему, это невозможно. Но мы должны найти формат для прекращения войны", - заявил украинский президент.

"Если я встречусь с Путиным, мы должны выйти с политической победой – прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным", - считает Зеленский.