Помощник президента России Владимира Путина и глава Союза писателей России Владимир Мединский возглавил делегацию Россию для переговоров с Украиной.

Распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной" подписал президент России, сообщает Кремль.

Напомним, что именно Мединский был главой российской делегации также и на переговорах с Украиной весной 2022 года.

Также в состав делегации вошли заместитель главы МИД России Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин (был и на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года) и руководитель российской военной разведки (бывший ГРУ, ныне Главное управление Генштаба) Игорь Костюков.

В состав экспертов для переговоров с Украиной вошли первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации А.С. Зорин, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере Е.С. Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИДа России А.А. Полищук и заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России В.И. Шевцов.

Что означает состав делегации РФ на переговорах? Состав российской делегации утвержден и в нём, как и ожидалось, нет Путина.

Возглавил ее уроженец Украины, председатель Союза писателей России Мединский, который был главой делегации и на прерванных переговорах весной 2022 года.

То есть Москва этим в очередной раз подчеркивает, что хочет, чтоб переговоры базировались на уже проработанном проекте соглашения, который был подготовлен три года назад в Стамбуле, но так и не утвержден.

«Москва рассматривает нынешние переговоры как продолжение переговорного процесса, начатого три года назад в том же Стамбуле, и путь к устранению первопричин конфликта. Этим и обусловлен выбор переговорщиков», - пишет российский "Коммерсант".

Напомним, в тех соглашениях был предусмотрен нейтральный статус Украины и гарантии безопасности для нее от пяти постоянных членов Совбеза ООН (США, Китай, Россия, Франция и Британия). А также ограничение численности ВСУ. Кроме того, Москва настаивала на «денацификации» внутренней политики и полной взаимной отмене всех санкций и исков в международные суды Украины и России друг против друга.

Теперь дальнейшее зависит от реакции Зеленского, который уже вылетел в Турцию. Скажет ли он, что в виду отсутствия Путина в делегации Украина не будет участвовать в переговорах и они сорвутся ещё не начавшись? Либо отправит на переговоры украинской делегацию во главе с Ермаком или Сибигой?

К слову, то, что Путина нет в составе делегации не исключает того, что он может полететь в Стамбул или же встретиться с Трампом в одной из стран Персидского залива, где будет находиться президент США.

Но это возможно только если будут полностью согласованы как условия по прекращению огня, так и «мирная сделка» с Кремля с Трампом (что РФ получит от Вашингтона за согласие на перемирие и какие сделает ответные шаги).

Кроме того, переговоры (если они будут) могут продлиться не один день. Сигнал об этом дал спецпредставитель Трампа Уиткофф, который приедет на переговоры в пятницу 16 мая.