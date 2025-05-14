Президент Владимир Зеленский назначил зампредседателя крымскотатарского Меджлиса Наримана Джелялова послом Украины в Турции на фоне предстоящих переговоров в Стамбуле.

Указ опубликован на сайте Офиса президента.

"Назначить Джелялова Наримана Энверовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике", – говорится в документе.

Напомним, что Джелялова освободили из российской тюрьмы по обмену пленными в июне прошлого года.

С 2013 года он занимал должность первого заместителя председателя крымскотатарского Меджлиса, возглавляя информационно-аналитическое подразделение. В сентябре 2021 года был задержан россиянами в Крыму по обвинениям в диверсии. В сентябре 2022 года "Верховный суд Крыма" приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

28 июня 2024 года Джелялов был освобожден в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

Что касается запланированных на завтра прямых переговоров Украины и РФ в Стамбуле "Страна" подробно анализировала возможные сценарии развития событий в отдельном материале.

Россия до сих пор не подтвердила участие Владимира Путина в переговорах с Владимиром Зеленским, предложенные украинским президентом. В ОП заявили, что завтра Зеленский решит, говорить ли в Стамбуле с делегацией РФ, если туда не приедет Путин.