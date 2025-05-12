Рабочая партия Курдистана, признанная террористической организацией в Турции, заявила о самороспуске и прекращении боевых действий против Анкары.

Об этом сообщает курдский телеканал Rudaw.

"12-й съезд Конгресса РПК решил распустить организационные структуры РПК и прекратить вооруженную борьбу", - говорится в сообщении.

На партийном съезде партия также заявила, что необходимо найти мирное разрешение многолетнего конфликта с Турцией. Курдские лидеры решили выбрать политические методы борьбы за права курдов и призвали мировое сообщество помочь им в этом.

Решение было вынесено после прозвучавшего 27 февраля обращения лидера партии Абдуллы Оджалана, который уже более 20 лет отбывает пожизненное тюремное заключение в Турции. Он тогда заявил о необходимости сложить оружие и прекратить деятельность партии. Он отмечал, что роспуск организации необходим, так как она возникла в ХХ веке - в "период интенсивного насилия, двух мировых войн, роста и краха реального социализма, "холодной войны" и отрицания курдской идентичности". Оджалан считает, что ситуация изменилась и РПК "достигла конца своего срока существования, поэтому ее роспуск необходим".

В начале марта РПК объявила о прекращении огня в одностороннем порядке.

12-й съезд политсилы проходил с 5 по 7 мая в двух регионах зоны обороны Мидия в Южном Курдистане. В нем участие делегаты из всех регионов присутствия партии. Решения собрания постановили объявить позже, после объединения результаты работы съезда из двух областей.

РПК более 40 лет устраивала против Турции теракты, называя своей целью борьбу за национальные права курдов в стране. Последний произошел в октябре 2024 года, когда курды напали на объект аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре.

В январе в Анкере не исключали проведения военной операции против действующих в Сирии курдских вооруженных формирований. Турция обвиняла США в поддержке Рабочей партии Курдистана.