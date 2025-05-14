Владимир Зеленский решит, стоит ли вести переговоры с представителями Москвы завтра в Стамбуле, если туда не приедет президент РФ Владимир Путин.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Ютуб-каналу "РБК-Украина".

По мнению Подоляка, если завтра глава Кремля лично не примет участие во встрече в Турции, никакого смысла в переговорах не будет, поскольку глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков не являются теми, кто принимают решения.

"Решение будет принимать президент, безусловно, имеем ли о чем-то говорить. Но тогда точно не на уровне президента. Давайте здесь зафиксируем, что президент может разговаривать только с субъектом Путиным. Потому что это о решении, это об ответственности. Все остальное - это о пропаганде", - сказал Подоляк.

Также советник главы Офиса президента считает, что Путин не заинтересован в прекращении огня.

Вчера Подоляк заявлял, что власти Украины готовы изменить указ, вводящий решение СНБО о запрете переговоров с президентом РФ, если он приедет на переговоры в Стамбул.

Возможные сценарии развития событий в Стамбуле мы подробно описали в отдельном материале.