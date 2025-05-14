Бизнесмен Вадим Новинский заявил, что по просьбе президента Владимира Зеленского в начале вторжения РФ связывался с российским руководством для переговоров по остановке войны.

Об этом он написал в Facebook.

Так Новинский ответил Зеленскому, который накануне заявил, что бизнесмен "представлял интересы Путина".

"Люди господина Медведчука, Новинский, - все это есть, есть соответствующие свидетели, записи и так далее, - представляли интересы Путина, говоря напрямую со мною, по телефону, в самый сложный момент, когда мы были в блокаде, нам говорили, как надо сдавать территории, страну и так далее, как куда мне надо бежать, иначе что меня не будет, моей семьи", - сказал Зеленский, поясняя, зачем он запретил переговоры с российским президентом.

Новинский опроверг, что "представлял интересы Путина". И заявил, что действительно звонил в Россию, но делал это по поручению самого Зеленского.

"Хочу напомнить господину Зеленскому, что в первые дни войны именно по его личной просьбе и, с ведома руководителей силовых структур и, его ближайшего окружения, я действительно связывался с рядом лиц в Российской Федерации, согласовывая все свои действия с президентом Украины, помогая организовывать переговорный процесс украинской и российской групп в Гомеле. Ни о каком предложении бегства, капитуляции или других действиях речь с моей стороны не шла – предметом обсуждения была исключительно переговорная рамка, предваряющая встречу между делегациями Украины и России", - сообщил Новинский.

Он предложил Зеленскому опубликовать записи его с Новинским телефонных разговоров "без купюр и искажений".

"Заявления господина Зеленского вынуждают меня раскрыть определенные детали, которые не делают чести ни ему, ни многим людям из его окружения. В ближайшее время я решу, каким образом и когда я обнародую данные, свидетелем которых мне пришлось быть", - сказал бизнесмен.

Напомним, что Новинскому в начале года объявили подозрение в госизмене.

А еще в 2023 году Зеленский ввел в отношении него санкции.