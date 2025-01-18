Экс-нардепу, совладельцу крупнейшей горно-металлургической компании Украины "Метинвест" и известному православному меценату Вадиму Новинскому объявлено подозрение в государственной измене и в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений" (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Досудебное расследование проводит ГБР, оперативное сопровождение – СБУ.

Следствие обвиняет Новинского в том, что он с 2014 года "распространял нарративы Кремля" и в том, что он "стал куратором от РПЦ на территории Украины".

"Подозреваемый давал интервью медиа, в которых высказывал утверждение в адрес других действующих в Украине конфессий, характеризуя их в негативных выражениях", - заявляет Офис генпрокурора.

Заявляется, что сейчас Новинский находится за пределами Украины.

Напомним, против Новинского ранее уже были введены санкции СНБО.

Он ранее неоднократно выступал с критикой политики властей в отношении Украинской православной церкви.

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