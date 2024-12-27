Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины обеспечить исполнение народным депутатом Нестором Шуфричем его парламентских полномочий.

Об этом говорится в постановлении суда.

Документ опубликовал в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, что Нестор Шуфрич продолжает находиться в СИЗО по подозрению в государственной измене.

По данным следствия, нардеп после аннексии Крыма зарегистрировал дом и земельный участок по законам РФ, а также нанял государственную охрану объекта, которая входит в структуру Росгвардии, чем финансировал ее деятельность.

Сам Шуфрич свою вину не признает, дело называет политически мотивированным.

После взятия под стражу Шуфрича сняли с должности главы парламентского комитета по свободе слова.

Также мы писали, что в начале сентября бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщил, но сразу опроверг информацию о смерти Шуфрича. На следующий день Шуфрич дал комментарий по этому поводу. Он заявил, что ему в течение восьми месяцев не позволяли сделать операцию, и он считает это пытками.