Народному депутату Нестору Шуфричу сообщили о новом подозрении в финансировании Росгвардии в Крыму.

Об этом сообщает СБУ на своей странице в Фейсбуке.

По данным следствия, нардеп платил Росгвардии за военизированную охрану "своей элитной недвижимости" на территории полуострова - недостроенного профилактория на 4,5 тыс. м кв. у моря в поселке Симеиз. Площадь земельного участка составляет более 1,5 га в рекреационной зоне, рядом с "дачей Виктора Медведчука".

За три месяца 2016 года подконтрольная Шуфричу компания заплатила за эти услуги более полумиллиона российских рублей.

Недвижимость в Симеизе была приобретена у предприятий, бенефициарным владельцем которых является Оксана Марченко. А соглашение подписала компания, в которой исполнительным директором числится личный юрист Шуфрича.

"На основании задокументированных фактов следователи Службы безопасности и ГБР сообщили Нестору Шуфричу и его юристу о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)", - сказано в посте.

Напомним, нардеп с сентября находится под стражей по подозрению в госизмене. СБУ, ГБР и Генпрокуратура заявляли, что собрали "аргументированную доказательную базу" его "антиукраинской" деятельности в информационной сфере.

Вскоре после взятия под стражу Шуфрича сняли с должности главы парламентского комитета по свободе слова.