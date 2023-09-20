Ранее арестованного Нестора Шуфрича сняли с должности главы парламентского комитета по свободе слова.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Вместо него комитет возглавит нынешний зам Евгений Брагар, в свое время ставший известным благодаря фразе "Продайте собаку и заплатите за газ".

Как мы сообщали, после совета продать собаку чтобы заплатить за коммунальные услуги, возникло мнение, что депутат Евгений Брагар - добрейший человек.

На фоне этого в "Слуге народа" депутата Брагара решили не наказывать.

Против народного депутата Евгения Брагара нет необходимости применять внутрипартийные санкции из-за его предложения продать собаку пенсионерке, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

"Не вижу необходимости применять против него санкции внутри партии. Я думаю, что-то моральное осуждение, в которое попал Евгений, и тот набор мемов, героем которых он стал, этого более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделала выводы на будущее", - пояснил свою позицию глава президентской партии и первый заместитель ее фракции в Верховной Раде Александр Корниенко.

Корниенко добавил, что надо исправлять не нардепа, а причину, которая привела к таким высказываниям.