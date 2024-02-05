Печерский суд Киева продлил содержание под стражей нардепу Нестору Шуфричу до 15 марта.

Об этом "Стране" заявил адвокат нардепа Александр Тананакин. По его словам, защита Шуфрича будет подавать апелляцию на решение суда.

Нардеп находится под арестом с 15 сентября.

Ранее генпрокурор сообщил о подозрении нардепу Шуфричу по делу о госизмене.

Шуфрича подозревают в том, что он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне якобы один народ. Таким образом Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе, считают в СБУ.

Сам Шуфрич обвинения отрицает и называет смешными.

Журналисты сообщали, что у Шуфрича изъяли проект предоставления Донбассу автономии от 2014 года.

Сам депутат Шуфрич также рассказал о найденном у него при обыске проекте соглашения о полномочиях для Донецка и Луганска.

После вручения подозрения суд в Киеве арестовал все имущество подозреваемого в госизмене нардепа Шуфрича.