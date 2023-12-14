В четверг, 14 декабря, Печерский суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу.

Он будет находиться под стражей до 9 февраля.

Об этом в комментарии "Стране" заявил адвокат нардепа Александр Тананакин. Он также добавил, что защита Нестора Шуфрича будет подавать апелляцию на решение суда.

Напомним, 15 сентября депутату сообщили о подозрении в государственной измене. В тот же день Печерский суд Киева избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Также у Шуфрича был проведен обыск.

Шуфрича подозревают в том, что он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история, и что украинцы и россияне якобы один народ. Таким образом Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе, считают в СБУ.

Сам Шуфрич обвинения отрицает.

Ранее мы писали о том, что Шуфрича сняли с должности председателя комитета свободы слова в Раде, но не исключили из состава.