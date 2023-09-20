В ходе вчерашнего повторного обыска в доме у народного депутата Нестора Шуфрича, без решения суда правоохранители вывезли из помещения все ценные вещи, картины, антиквариат, столовые приборы и прочее.

Об этом сообщил "Стране" его адвокат Александр Тананакин.

Так сейчас выглядит дом Нестора Шуфрича.

Напомним, Шуфрича сегодня сняли с должности главы комитета по свободе слова, но не исключили из состава.

15 сентября Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней без возможности внесения залога народному депутату Украины Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене.

Шуфрича подозревают в том, что он систематически распространял нарративы Кремля. Сообщалось, что СБУ, ГБР и Генпрокуратура собрали "аргументированную доказательную базу" его "антиукраинской" деятельности в информационной сфере.

Также сообщалось, что у Шуфрича изъяли проект предоставления Донбассу автономии от 2014 года.

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