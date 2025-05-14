В российских пабликах часто трактуют поток заявлений президента Украины Владимира Зеленского последних дней о своем желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле, чтобы договориться о перемирии, как свидетельство стремления Киева любой ценой достичь соглашения о прекращении огня из-за тяжелой ситуации на фронте.



На самом же деле, как мы уже неоднократно писали, задача Зеленского и поддерживающей его западной "партии войны" ровно обратная – сделать все, чтобы прекращения огня не было. Почему - версии разные. По мнению сторонников этой условной "партии", время работает на Украину и нужно еще "день простоять да ночь продержаться" и Россия рухнет под грузом потерь на фронте и тягот военного времени. По мнению противников нынешней украинской власти, Банковая заинтересована продолжать войну, чтобы и далее осваивать огромные военные бюджеты, а также укреплять свою власть, полностью зачищая политическое поле страны под предлогом "консолидации сил общества" во время войны.



Киев вынужденно согласился поддержать идею перемирия в марте под давлением США с единственной целью разблокировать американскую военную помощь, а также в расчете на то, что Путин от прекращения огня откажется.



Однако так как 100%-й уверенности в отказе Путина нет, то Зеленский и "партия войны" в Европе предпринимают действия, чтобы вероятность согласия Кремля на перемирие минимизировать, и чтобы диалог США и РФ полностью прервался.



Отсюда и форма ультиматума, в которой было озвучено предложение о 30-дневном перемирии сегодня, а также нынешние постоянные заявления Зеленского в духе "буду говорить только с Путиным, без Путина никаких переговоров в Стамбуле не будет, Путин меня боится" и т.д. При том что Путин, очевидно, заявляя о прямых переговорах, не имел в виду, что он сам поедет встречаться с Зеленским (по крайней мере пока не согласованы все параметры прекращения огня). В Кремле заявляют, что видят переговоры в Стамбуле как продолжение тех, что были там весной 2022 года, когда встречались не президенты, а две делегации во главе с Арахамией и Мединским.



Цель всего этого – чтобы переговоры в Стамбуле сходу провалились, Трамп бы объявил за это виновным Путина и ввел бы жесткие санкции против РФ, а также продолжил бы поставки оружия в счет взноса в Фонд по сырьевой сделке. То есть фактически бесплатно, так как сделка непонятно, когда в условиях войны заработает.



Однако у этой стратегии есть существенный изъян. Не факт, что реакцией Трампа на провал переговоров будет обвинение в этом России с резким усилением давления на нее. Такой вариант, безусловно, вполне возможен. И на него работают очень влиятельные силы внутри США. Однако он не единственный (тем более что он несет большие риски и для США – угроза резкого усиления конфронтации с РФ и прерывание всяких контактов с Москвой). Уиткофф, например, заявлял, что, в случае если стороны не начнут прямой диалог, Трамп вообще выйдет из переговоров и перестанет заниматься украинскими делами, что может означать помимо прочего и прекращение поставок оружия Украине (по крайней мере бесплатно). В общем-то, на реализацию последнего сценария и направлены сейчас усилия Путина - чтобы в случае провала переговоров минимизировать вероятность жесткого давления со стороны США, доказав, что виноват в этом не он, а Зеленский.



Если же Путин вдруг согласится на прекращение огня, то Зеленскому уже будет крайне сложно "откатить" ситуацию назад и отвергнуть перемирие после стольких призывов к прекращению огня. Хотя полностью такой вариант исключать все же нельзя, хотя это и может привести к разрыву отношений с Вашингтоном со всеми вытекающими последствиями в виде прекращения поставок оружия и прочих форм давления.

Возвращаясь к встрече в Стамбуле, видится пять возможных сценариев развития событий.



Первый – Путин приезжает лично. Либо в Стамбул, либо в одну из стран Персидского залива, где будет находиться Трамп. Это возможно в случае, если будут достигнуты предварительные договоренности об условиях прекращения огня, которые устроят Кремль. Причем, скорее всего, если и будут такие договоренности, то непосредственно РФ с США (что получит Москва от Вашингтона за согласие на прекращение огня и какие шаги сделает в ответ). Приезд лично Путина будет означать, что с большой долей вероятности соглашение о перемирии будет заключено.



Второй – Путин не приезжает, а Киев отказывается общаться с кем-то другим. Переговоры срываются. Далее открывается развилка из нескольких вариантов, которые мы подробно описывали в отдельном материале: жесткое давление Трампа на РФ, жесткое давление Трампа на Зеленского (с целью заставить его принять российские условия, которые он принимать не хочет), Трамп просто "умывает руки" и перестает заниматься украинскими делами.



Третий – Путин не приезжает, но Зеленский посылает украинскую делегацию на переговоры с российской делегацией, и две делегации 15 мая подписывают соглашение о перемирии (при условиях, описанных в первом сценарии).



Четвертый - Путин не приезжает, но Зеленский посылает украинскую делегацию на переговоры с российской делегацией. Конкретно 15 мая о перемирии не договариваются (хотя и могут договориться по другим пунктам - например, по обмену пленными), но начинается переговорный процесс, в ходе которого стороны выходят на новую версию стамбульских соглашений, принятие которых сейчас (в условиях давления Трампа) явно выше, чем весной 2022 года.



Пятый - Путин не приезжает, но Зеленский посылает украинскую делегацию на переговоры с российской делегацией. Однако из-за несовместимости позиций сторон переговоры заходят в тупик (на первой же или на последующих встречах) и диалог прекращается со взаимными обвинениями. Далее развилка вариантов из второго сценария.