Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, но добавил, что четверг у него уже расписан другими планами.

В то же время он отметил, что плотный график не станет препятствием для встречи "ради спасения жизней".

Из полной цитаты Трампа следует, что американский президент пока не знает, прилетит ли в Стамбул Путин. И будет выстраивать свои планы, исходя из визита российского президента.

"Он (Путин - Ред.) хотел бы, чтобы я был там, и это возможно... Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы узнаем", - сказал президент США журналистам на борту своего самолета Air Force One по пути в Катар.

Публикуем аудио заявления Трампа и полный диалог с журналистами о возможности его встречи с Путиным завтра в Стамбуле.

Президент США считает, что россияне "что-то планируют", но не знает точно, полетит ли Путин.

— Если президент Путин не приедет в Турцию на переговоры с Украиной, что вы будете делать?

— Ну, я не знаю, приедет ли он. Знаю, что он хотел бы, чтобы я там был. И такая возможность есть. Если это поможет закончить конфликт - я бы об этом подумал. Но на завтра у нас всё расписано, понимаете? У нас всё запланировано.

— Но вы бы поехали? Вы бы поехали завтра?

— Ситуация у нас очень загруженная. Но это не значит, что я бы не сделал этого, чтобы спасти много жизней и вернуться. Но да, думаю, они что-то планируют. Не уверен, что он вообще приедет, если меня не будет. Посмотрим. Марко Рубио поедет. А Марко работает очень эффективно.

Также Трамп заявил, что США "всегда" рассматривают возможность введения вторичных санкций в отношении РФ.

Напомним, Кремль по-прежнему не озвучивает состав своей делегации на завтрашних переговорах. Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что Россия объявит состав своей делегации на переговорах в Стамбуле сегодня вечером.

Он добавил, что РФ может согласиться обсудить обмен пленными "всех на всех", предложенный Зеленским, но дал понять, что некоторых пленных украинских военных РФ намерена судить и не отпустит.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что представители Москвы на встречу с Украиной в Стамбул обязательно отправятся.

"В этом плане ничего не поменялось, мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было. Но я могу подтвердить, что российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая, в четверг", - сказал спикер Кремля.

Также он добавил, что "все сказанное Путиным в ночь с 10 на 11 мая сохраняет актуальность".

Напомним, Путин тогда отверг призыв Украины и Европы объявить 30-дневное перемирие и выдвинул встречное предложение - провести переговоры в Стамбуле 15 мая. Зеленский на него согласился, но требует присутствия на встрече лично Путина.

Песков добавил, что у главы Кремля завтра запланированы "рабочие встречи", но не стал уточнять, в России будут эти встречи или за границей.

Мы разбирались в отдельном материале, зачем Зеленский требует встречи с Путиным, и публиковали пять сценариев переговоров в Стамбуле.