Президент Украины Владимир Зеленский ждёт от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле прекращения огня и обмена всех пленных.

Об этом Зеленский заявил в интервью газете Liberation.

"Мы с Путиным не можем сейчас прийти к согласию по всему, это невозможно. Но мы должны найти формат для прекращения войны", - заявил украинский президент.

"Если я встречусь с Путиным, мы должны выйти с политической победой – прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным", - считает Зеленский.

Напомним, сам Путин своего визита пока не подтверждал. Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Москве писала, что российскую делегацию возглавят глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента Юрий Ушаков.

По мнению Зеленского, в переговорах нужны посредники для контроля договоренностей, поскольку Киев и Москва не доверяют друг другу.

Он также заявил, что Украина "не выдержит", если война продлится ещё десять лет.

Чего ждать от переговоров в Стамбуле, мы разбирали в отдельном материале.