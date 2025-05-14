Прекращение огня и обмен всех пленных. Зеленский рассказал, что ждет от встречи с Путиным в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский ждёт от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле прекращения огня и обмена всех пленных.
Об этом Зеленский заявил в интервью газете Liberation.
"Мы с Путиным не можем сейчас прийти к согласию по всему, это невозможно. Но мы должны найти формат для прекращения войны", - заявил украинский президент.
"Если я встречусь с Путиным, мы должны выйти с политической победой – прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным", - считает Зеленский.
Напомним, сам Путин своего визита пока не подтверждал. Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Москве писала, что российскую делегацию возглавят глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента Юрий Ушаков.
По мнению Зеленского, в переговорах нужны посредники для контроля договоренностей, поскольку Киев и Москва не доверяют друг другу.
Он также заявил, что Украина "не выдержит", если война продлится ещё десять лет.
Чего ждать от переговоров в Стамбуле, мы разбирали в отдельном материале.