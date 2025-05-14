Журналист кремлёвского пула сообщил, когда объявят состав российской делегации в Стамбуле
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов сообщил, что состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле Кремль огласит только завтра утром.
Об этом он написал в Телеграме.
"Решение давно есть, но приедет ли Путин или кто-то другой - об этом украинцы узнают лишь утром. И благодаря этому не получат ни возможность для маневра, ни повод для лишнего визга", - сказано в публикации Смирнова.
Вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что делегация РФ будет в Стамбуле в четверг, но не назвал ее состав. Западные СМИ написали, что Владимира Путина к ней не присоединится.
На Банковой говорят, что Владимир Зеленский решит, стоит ли вести переговоры с представителями Москвы завтра в Стамбуле, если туда не приедет президент РФ.
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