Любые реальные гарантии безопасности для Украины приведут Запад к войне с Россией, а любые нереальные гарантии безопасности оставят Украину без защиты.

Это, по словам источников Reuters, знакомых с ходом переговоров, сейчас стало главной проблемой при обсуждении возможного мирного соглашения по Украине.

В проектах предложений по возможному мирному урегулированию европейские и украинские дипломаты говорили о "надежных гарантиях безопасности", включая, возможно, соглашение, аналогичное Статье 5. Статья 5 договора НАТО обязывает союзников защищать друг друга в случае нападения, хотя Украина не является членом альянса.

В рамках неудавшегося соглашения 2022 года Украина согласилась бы на постоянный нейтралитет в обмен на гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета безопасности ООН – Великобритании, Китая, Франции, России и США, а также других стран, включая Беларусь, Канаду, Германию, Израиль, Польшу и Турцию.

Однако теперь официальные лица в Киеве заявляют, что они не согласны на нейтралитет Украины, и это является красной чертой, которую они не перейдут.

Ранее эксперты выяснили, что Украине могут предложить две системы гарантий безопасности, альтернативных вступлению в НАТО.

Согласно одной, США могут обеспечить безопасность страны, как в случае с Южной Кореей после войны и Израилем после войны Судного дня.

Вторая – вступление в ЕС. Тогда на страну распространится положение о взаимопомощи: при нападении другие страны должны помогать всеми доступными средствами.

Также известно, что президент США Дональд Трамп предложил после прекращения огня разместить в Украине европейские войска.