Британское издание The Telegraph публикует правки, которые Украина передала к плану президента США Дональда Трампа, озвученному в Париже. Указывается, что эти изменения лоббируют и европейские союзники Киева.

Вместо семи пунктов у Трампа в плане президента Владимира Зеленского их осталось пять.

В центре требований Киева - утверждение о том, что Крым "официально не признан российским" (по данным СМИ, США собираются официально признать российский статус полуострова).

"Крым является ключевым камнем преткновения", - добавляет газета.

Также в соглашение вписано упоминание Китая - судя по всему, в негативном контексте.

"Пункты первый и второй сосредоточены на том, чтобы представить любое мирное соглашение как "основанное на международном праве, а не на капитуляции", с конкретным предупреждением о возможном вторжении Китая на Тайвань", - говорится в статье.

Кроме того правки Зеленского настаивают на "четких гарантиях безопасности в качестве цены за любое предполагаемое мирное соглашение, которое приведет к тому, что Украина временно уступит территорию России".

"Третий пункт - это попытка вырвать контроль над переговорами у Трампа и вернуть Украину в центр мирного процесса. Четвертый пункт служит предупреждением как для США, так и для НАТО, что предоставление России контроля над Крымом позволяет ей угрожать атаками не только на Украину, но и на союзников по Черному морю Турцию, Румынию и Болгарию. Пятый и последний пункт ясно дает понять, что России не должно быть позволено использовать сделку для ограничения размера вооруженных сил или оборонно-промышленной базы Украины", - говорится в материале.

Напомним, Зеленский вчера заявил, что в Лондоне были "непростые, но конструктивные", а сама встреча "закончилась не разногласиями, а желанием работать дальше".

Почему Киев отказался от плана Трампа, мы писали в отдельном материале.