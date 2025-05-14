В украинскую делегацию, которая будет участвовать в переговорах в Стамбуле, вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

Об этом сообщают украинские издания со ссылкой на источник в окружении Владимира Зеленского.

"Но решение о формате переговоров и состоятся ли они, будет принимать лично президент уже завтра в Турции", - добавил источник.

Между тем сам Зеленский уже направляется в Турцию, сообщает агентство Reuters тоже со ссылкой на источники.

По сообщению CNN, госсекретарь США Марко Рубио покинул Дональда Трампа в Саудовской Аравии и уже прибыл в Анталью.

Сам Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах, сообщает Reuters. Сообщение появилось после того, как Кремль огласил состав своей делегации на переговоры с Украиной во главе с Владимиром Мединским.

Мы подробно писали о переговорах отдельно.