Журналисты назвали состав украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле
В украинскую делегацию, которая будет участвовать в переговорах в Стамбуле, вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.
Об этом сообщают украинские издания со ссылкой на источник в окружении Владимира Зеленского.
"Но решение о формате переговоров и состоятся ли они, будет принимать лично президент уже завтра в Турции", - добавил источник.
Между тем сам Зеленский уже направляется в Турцию, сообщает агентство Reuters тоже со ссылкой на источники.
По сообщению CNN, госсекретарь США Марко Рубио покинул Дональда Трампа в Саудовской Аравии и уже прибыл в Анталью.
Сам Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах, сообщает Reuters. Сообщение появилось после того, как Кремль огласил состав своей делегации на переговоры с Украиной во главе с Владимиром Мединским.
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