Глава МИД Украины Андрей Сибига уже в Турции, где встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом.

Об этом министр написал на своей странице в соцести Х.

"Я подтвердил твердую и последовательную преданность Украины мирным усилиям президента США Дональда Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их участие. Мы готовы развивать наше сотрудничество конструктивным и взаимовыгодным образом.

Критически важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины. Пока этого не произошло. Москва должна понять, что отказ от мира имеет свою цену", – написал Сибига.

Украинский министр входит в делегацию Украины, которая сегодня может начать переговоры с Россией.

Напомним, сенатор Грэм недавно представил законопроект ужесточения санкций против России.

Встреча состоялась в Анталии. При этом переговоры Украины и России должны пройти в Стамбуле.

Также в Турцию прилетел и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Он уже встретился с украинским коллегой Сибигой в Анталии.

"Мы скоординировали дипломатические усилия по продвижению мирного процесса. Обсудили ужесточение санкций против России и дополнительное укрепление Украины", - пишет Сибига.

Вчера стало известно, что делегацию РФ на переговорах с Украиной возглавит помощник Путина и руководитель Союза писателей Владимир Мединский.