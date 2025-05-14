Президент США Дональд Трамп все еще не исключает, что может отправиться в Стамбул на переговоры Украины и России.

Об этом пишет CNN.

Телеканал сообщает, что сегодня не было никаких явных признаков изменения графика Трампа, "хотя вполне вероятно, что любое перемещение президента в Турцию должно было бы храниться в тайне до последней минуты в целях безопасности".

"И близкие наблюдатели Трампа знают, что не стоит полностью исключать это – он часто заранее объявляет о решении, иногда публично размышляя на эту тему несколько раз, прежде чем принять окончательное решение, как он сделал здесь. И бывшая звезда реалити-шоу, похоже, намеренно вводит динамику "будет он или не будет", которая заставляет его сторонников и даже некоторых из его ближайших помощников и союзников гадать", – говорится в публикации.

Также сообщается, что на вопрос о стратегии Владимира Путина и о том, по-прежнему ли Трамп считает, что российский лидер "манит его на свою сторону", глава Белого дома ответил, что даст ответ через несколько дней.

Президент США уже несколько раз говорил о поездке в Стамбул. Так, в среду днем Трамп заявил, что не исключает встречи с Путиным в Турции.

Об этом же он сказал 12 мая.