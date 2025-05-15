Президент США Дональд Трамп решил не ехать на переговоры в Турцию после отказа главы РФ Владимира Путина туда приезжать.

Об этом сообщил телеведущий канала Fox News.

"После того, как стало известно, что Путина нет в списке участников переговоров, американские официальные лица исключили президента (Трампа - Ред.) из возможного списка участников", - заявил журналист.

Напомним, американский президент уже несколько раз говорил о поездке в Стамбул. Так, в среду днем Трамп заявил, что не исключает встречи с Путиным в Турции.

Трамп открыт к "фактически любому механизму", который приведет к завершению боевых действий в Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио, который сегодня прилетел в Турцию.

Он считает, что "конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем".

Ранее стало известно, что в украинскую делегацию, которая будет участвовать в переговорах в Стамбуле, вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

Что означает состав делегации РФ на переговоры с Украиной мы анализировали в отдельном материале.