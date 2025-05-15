Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару.

Сегодня он встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Встреча украинского и турецкого лидеров состоится в 13:00.

Зеленский назвал "бутафорным" уровень делегации РФ во главе с руководителем Союза писателей Владимиром Мединским.

"Посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений", - сказал президент.

Он также подтвердил, что озвучит решение об участии Украины в переговорах с РФ после встречи с Эрдоганом, которая, по его словам, может занять несколько часов.

Он заявил, что возможны встречи на высоком уровне с США.

Зеленский озвучил состав украинской делегации на переговорах в Турции.

"Делегация у нас на самом высоком уровне. МИД, мой Офис, военные, наши разведки, представители всех наших разведок, кстати, для того, чтобы принимать любые решения к ожидаемому справедливому миру", - заявил президент.

Также глава МИД Андрей Сибига прилетел в Анкару на переговоры Зеленского и Эрдогана.

Ранее он был в Анталье, где проходит встреча глав МИД стран НАТО, куда приехал и госсекретарь США Марко Рубио.