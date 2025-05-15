Зеленский прибыл в Анкару на встречу с Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару.
Сегодня он встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Встреча украинского и турецкого лидеров состоится в 13:00.
Зеленский назвал "бутафорным" уровень делегации РФ во главе с руководителем Союза писателей Владимиром Мединским.
"Посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений", - сказал президент.
Он также подтвердил, что озвучит решение об участии Украины в переговорах с РФ после встречи с Эрдоганом, которая, по его словам, может занять несколько часов.
Он заявил, что возможны встречи на высоком уровне с США.
Зеленский озвучил состав украинской делегации на переговорах в Турции.
"Делегация у нас на самом высоком уровне. МИД, мой Офис, военные, наши разведки, представители всех наших разведок, кстати, для того, чтобы принимать любые решения к ожидаемому справедливому миру", - заявил президент.
Также глава МИД Андрей Сибига прилетел в Анкару на переговоры Зеленского и Эрдогана.
Ранее он был в Анталье, где проходит встреча глав МИД стран НАТО, куда приехал и госсекретарь США Марко Рубио.